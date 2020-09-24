Москва, , 11:59 — REGNUM Экипаж космического корабля «Союз МС-16» в составе трех человек — российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, который в настоящее время находится на Международной космической станции (МКС), вернется на Землю 22 октября. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба РКК «Энергия».

"Совет главных конструкторов одобрил предложения РКК «Энергия» по плану <…> по возвращению экипажа их трех человек на корабле «Союз МС-16» 22 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что советом был также одобрен план работ по подготовке корабля «Союз МС-17» к запуску 14 октября 2020 года и доставке экипажа из трех человек на МКС.

Кроме того, уточняется, что, с учётом оценки фактического состояния бортовых систем и конструкции, совет также решил допустить российский сегмент МКС к выполнению программы нового этапа эксплуатации станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что МКС выполнила манёвр уклонения от пролетающего рядом космического мусора.