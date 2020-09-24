Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Коронавирус с начала его появления продолжает мутировать. При этом одна из таких мутаций могла сделать его более заразным. К таким выводам пришли учёные в Хьюстоне по результатам исследования более чем 5 тыс. геномов коронавируса, обнаруженных на самой ранней стадии пандемии в Хьюстоне, а также извлечённых во время второй волны эпидемии, которая пришлась на лето 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

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Исследование по анализу структуры нового типа коронавируса, которое ещё не было рецензировано, опубликовано на портале предпринтов MedRxiv. Оно показало, что почти все штаммы второй волны имели мутацию, известную как D614G, которая, как полагают учёные, увеличивает количество «шипов» на коронавидном вирусе и значительно увеличивают вирусную нагрузку.

«Шипы — это то, что позволяет вирусу связываться с клетками и заражать их, увеличивая способность мутировавшего вируса инфицировать клетки», — говорится в публикации.

Специалисты полагают, что мутация, которая изменяет структуру «спайкового белка» на поверхности вируса, может объяснить более быстрое распространение именно этого штамма коронавируса. По мнению учёных, вирус может меняться, чтобы избежать иммунного ответа организма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные заявили, что на сегодняшний день в мире распространено шесть разновидностей коронавируса нового типа.