Барнаул, , 10:02 — REGNUM Открытие российскими учёными нового универсального антибиотика корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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"Найденный учеными пептид эмерициллипсин А позиционируется ими как универсальный антимикробный препарат, активный в отношении разнообразных бактерий и грибов. Но нужно понимать, что с момента начала широкого применения антибиотиков в клинической практике — пенициллина с 1941 года — и по сегодняшний день идет непрерывная борьба между фармпромышленностью, создающей все новые антимикробные препараты, и микроорганизмами, которые за небольшим исключением способны быстро приобретать устойчивость к этим препаратам. В результате сегодня ключевой проблемой является полирезистентность патогенной микрофлоры, когда она приобретает устойчивость ко множеству антибактериальных препаратов.

Подобная устойчивость быстро возникает к любому самому новому препарату. Подобная участь уготована и эмерициллипсину А. Совершенно точно, что вскоре после начала широкого клинического использования этого препарата появятся резистентные к нему штаммы. Способность микроорганизмов изменяться и приобретать устойчивость к воздействию антимикробных агентов представляется поистине неисчерпаемой, а значит, борьба будет продолжаться и дальше.

Создавать новые препараты — это, безусловно, хорошо, но почему-то везде и повсеместно пренебрегают контролем за использованием антибиотиков. Именно неправильное, бесконтрольное использование антибиотиков больницами и врачами, а также пациентами самостоятельно, приводит к быстрому формированию антимикробной резистентности микроорганизмов и делает усилия добиться победы над ними в конечном итоге бесплодными. Для решения проблемы требуется постоянный микробиологический мониторинг инфекционных заболеваний с разработкой, внедрением и постоянной коррекцией протоколов по ведению антимикробной терапии на уровне каждого стационара, региона и страны в целом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее было сказано о том, что российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Совместная работа исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений свидетельствует о том, что данный антибиотик обладает универсальным характером.

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