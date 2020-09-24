Тегеран, , 08:55 — REGNUM Иранские студенты завоевали шесть медалей на азиатской школьной математической олимпиаде 2020 года (SASMO 2020). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 сентября.

Студенты из Ирана получили 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на SASMO 2020 среди 32 000 участников из 20 азиатских стран.

Амир Мохаммад Ганбари завоевал золотую медаль, Али Салех Эсмайельзаде, Ардешир Заферанчи и Атриса Мусавиан заполучили по серебряной медали, а Мобин Гарун и Аниса Кавиан стали бронзовыми призерами на международных соревнованиях в Сингапуре.

Все студенты, завоевавшие золотые и серебряные медали, также получат право участвовать в Международной юношеской математической олимпиаде (IJMO), которая должна состояться в декабре 2020 года.

Ожидается, что Сингапур в скором времени примет у себя школьников различных стран, которые будут участвовать в сингапурской олимпиаде по математике SIMOC.