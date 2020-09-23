Мурманск, , 22:48 — REGNUM Мурманский Арктический госуниверситет (МАГУ) возглавила Ирина Шадрина, руководившая вузом последние месяцы в должности «врио».

Ирина Шадрина Masu.edu.ru

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе университета, выборы проводились с помощью тайного голосования. За Шадрину отдали свои голоса 72 участника конференции работников и обучающихся университета из присутствующих 88.

Ирина Шадрина — кандидат педагогических наук, доцент. Закончила Мурманский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения» в 1981 году. Имеет также диплом психолога, является автором более 80 научных и учебно-методических трудов.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост ректора МАГУ претендовали также кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой филологии и медиакоммуникаций Оксана Саватеева и доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики, управления и социологии филиала МАГУ в Апатитах Медея Иванова.