Москва, , 22:01 — REGNUM С точки зрения содержания рыбьего жира, в том числе омега-3, наиболее полезна северная рыба, сообщил Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, 23 сентября на радио Sputnik.

Эксперт отметил, что белка много в любой рыбе, а затем сказал о жире:

«В плане жира наиболее полезна та рыба, которая живёт на севере, в холодных водах, северных морях, потому что жир, который в ней содержится, содержит большое количество непредельных кислот, так называемая омега-3».

Эксперт добавил, что без непредельных кислот организму «тяжело сохранять физиологический тонус». Также эти вещества «связывают все вредные радикалы», то есть выполняют роль очистителя организма.

Фомин «Северная рыба — это треска, минтай, пикша, камбала, селёдка. Эта рыба в большом количестве промышляется и в достаточном количестве представлена на российском рынке».

Эксперт добавил, что полезна всякая рыба — и пресноводная, и морская: главное, чтобы «она была выловлена в экологически чистых районах, подальше от крупных городов, в чистых озёрах и реках».

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