Москва, 23 сентября 2020, 22:01 — REGNUM С точки зрения содержания рыбьего жира, в том числе омега-3, наиболее полезна северная рыба, сообщил Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, 23 сентября на радио Sputnik.
Эксперт отметил, что белка много в любой рыбе, а затем сказал о жире:
Эксперт добавил, что без непредельных кислот организму «тяжело сохранять физиологический тонус». Также эти вещества «связывают все вредные радикалы», то есть выполняют роль очистителя организма.
Эксперт добавил, что полезна всякая рыба — и пресноводная, и морская: главное, чтобы «она была выловлена в экологически чистых районах, подальше от крупных городов, в чистых озёрах и реках».
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