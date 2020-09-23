Москва, , 21:17 — REGNUM «Авифавир» — первый в мире зарегистрированный препарат на базе фавипиравира против коронавирусной инфекции и первый в России препарат, одобренный для лечения COVID-19. Эффективность фавипиравира в борьбе с коронавирусом в среду, 23 сентября, была подтверждена японской корпорацией Fujifilm Holdings, которая разрабатывает собственный препарат — «Авиган», в ходе трех фаз клинических исследований «Авигана» с участием 156 человек.

«Благодаря активной совместной работе РФПИ и «ХимРар» первыми в мире доказали клиническую эффективность наиболее многообещающего антивирусного препарата против коронавируса «Авифавир» (действующее вещество фавипиравир), и эта работа сейчас подтверждена и японскими исследованиями. Регистрация препарата на базе фавипиравира в Японии ожидается в октябре. Таким образом, Россия опередила Японию на 5 месяцев благодаря эффективно проведенным клиническим исследованиям. Положительные результаты Fujifilm — мощный ответ ряду скептиков, которые ставили под сомнение целесообразность регистрации препаратов на базе фавипиравира в России», — подчеркнул генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

РФПИ и «ХимРар» обеспечат значительное снижение себестоимости «Авифавира» для его поставок в аптеки.

С июня 2020 года в лечебные учреждения 74 регионов страны поставлено более 60 000 упаковок «Авифавира». В настоящее время он применяется исключительно в стационарах под наблюдением лечащего врача. Пациенты его получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

РФПИ и «ХимРар» считают возможным приступить к розничным продажам «Авифавира» только после того, как будет повышена доступность препарата в результате оптимизации себестоимости «Авифавира». Благодаря производству «Авифавира» по полному циклу, включая субстанцию, осуществляются мероприятия для значимого снижения себестоимости. В результате цена будет снижена на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке. РФПИ и «ХимРар» намерены зарегистрировать «Авифавир» для амбулаторного использования лишь после снижения стоимости препарата. Получение разрешения и начало применения «Авифавира» для амбулаторного приема запланировано на октябрь.

В РФПИ обращают внимание, что ни Фонд, ни группа компаний «ХимРар» не имеют отношения к аналогам «Авифавира» под торговыми марками «Арепливир» и «Коронавир», позднее созданными на базе активного вещества фавипиравир другими компаниями. РФПИ и «ХимРар» подчеркивают, что не осуществляли инвестиций в разработку, производство и реализацию «Ареплевира» и «Коронавира», в том числе путем уже объявленных продаж через розничную аптечную сеть.

Эффективность «Авифавира» доказана в клинических исследованиях, которые по масштабу и глубине значительно превосходят испытания других российских производителей фавипиравира, а также проводятся в полном соответствии с международными стандартами и требованиями регуляторных органов разных стран мира. С апреля в 35 медицинских центрах в России в исследованиях приняли участие более 400 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

С начала поставок «Авифавира» в медицинские учреждения ведется клиническое мониторинговое наблюдение на основе данных из регистра пациентов с коронавирусом Минздрава России. Осуществляется сбор данных о применении «Авифавира», их анализ и научно-медицинская оценка. По данным регистра, у принимающих «Авифавир» пациентов элиминация вируса наступает на 30% раньше и уровень насыщения крови кислородом восстанавливается до нормы в два раза быстрее (2 дня против 4 дней) по сравнению со стандартной терапией. По результатам исследований, препарат хорошо переносится, не выявлено никаких новых нежелательных явлений.

«Авифавир» успешно применяется для борьбы с коронавирусной инфекцией не только в России, но и за рубежом. РФПИ и «ХимРар» отмечают высокий интерес к «Авифавиру», заключены контракты и осуществляются поставки препарата уже в 15 стран.

«Авифавир» занял лидирующие позиции среди лекарств для противодействия коронавирусной инфекции, экспортируемых Россией в настоящее время. Например, на этой неделе первая партия «Авифавира» была доставлена в Боливию и другие государства Латинской Америки в рамках соглашения на поставку 150 000 упаковок. «Авифавир» также одобрен регуляторами стран Европы, Ближнего Востока и Азии.