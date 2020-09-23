Бишкек, , 16:02 — REGNUM Госучреждение «Кыргызтест» и компания «УлутСофт» разрабатывают концепцию «искусственного интеллекта», который будет способен обрабатывать тексты и аудиопотоки на киргизском языке. Об этом на пресс-конференции заявил директор IT-компании Мирбек Окенов, пишет «Кабар».

Разработчик отметил, что новое программное обеспечение позволит не только преобразовывать киргизскую речь в текст и наоборот, а также проводить полный анализ текста.

По его словам, планируется, что проект удастся запустить в полном объеме уже в 2023 году. Пока же удалось добиться того, что текст из 150 символов можно перевести в речь.