Лондон, , 11:01 — REGNUM Непроходящие боли в спине могут сигнализировать о развитии рака поджелудочной железы. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на британских специалистов Cancer Research UK.

По мнению медиков, рак поджелудочной железы можно принять за заболевания межпозвонковых дисков из-за того, как расположен этот орган. Боли человек может ощущать в области живота, а потом — в области спины.

Врачи отметили, что дискомфорт в таких случаях может усиливаться при горизонтальном положении тела и уменьшаться, когда человек садится. После еды может стать хуже.

«Все это связано с особенностями поражения определенных нервов», — пояснили специалисты.

Они призвали обращать внимание на случаи, когда боли в спине не проходят при том, что человек не получал травмы и не испытывал опасных нагрузок.

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