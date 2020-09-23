Лондон, 23 сентября 2020, 11:01 — REGNUM Непроходящие боли в спине могут сигнализировать о развитии рака поджелудочной железы. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на британских специалистов Cancer Research UK.
По мнению медиков, рак поджелудочной железы можно принять за заболевания межпозвонковых дисков из-за того, как расположен этот орган. Боли человек может ощущать в области живота, а потом — в области спины.
Врачи отметили, что дискомфорт в таких случаях может усиливаться при горизонтальном положении тела и уменьшаться, когда человек садится. После еды может стать хуже.
«Все это связано с особенностями поражения определенных нервов», — пояснили специалисты.
Они призвали обращать внимание на случаи, когда боли в спине не проходят при том, что человек не получал травмы и не испытывал опасных нагрузок.
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