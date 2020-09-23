Калуга, , 10:29 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял 22 сентября участие в семинаре «Системы экологического контроля с использованием технологии дистанционного измерения углеродного секвестрационного потенциала территорий (возможность захвата и длительного хранения парниковых газов)», состоявшемся на территории национального парка «Угра» в Юхновском районе. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, среди почетных гостей мероприятия были помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Организатором дискуссии выступило Минобрнауки России.

В Калужской обл. открыт уникальный полигон для изучения парниковых газов Пресс-служба правительства Калужской области

Занимающиеся исследованиями в области климата ученые, представители ряда федеральных и региональных министерств, а также руководители российских компаний обсуждали современные решения противодействия глобальному потеплению. Отмечалось, что обязательства каждой страны в решении данной проблемы должны определяться не только с учетом выбросов парниковых газов. Одна из острейших задач — получить обоснованную информацию о национальных стратегических ресурсах — поглотителях и накопителях углекислого газа. Это особенно важно для России, которая является экологическим донором Земли.

Такая работа уже проводится в Калужской области. По результатам инвентаризации за 2018 год выбросы парниковых газов в регионе снизились по сравнению с 2017 годом примерно на 200 тыс. тонн в СО 2 -эквиваленте.

В Калужской обл. открыт уникальный полигон для изучения парниковых газов Пресс-служба правительства Калужской области

Приветствуя делегатов, Владислав Шапша подчеркнул: «На территории области построено много предприятий. Другая сторона экономического чуда — бережное отношение к природе, применение современных технологий, реализация экологических проектов, которые позволяют обеспечить мониторинг окружающей среды и видеть перспективы её улучшения не только в Калужской области, но и в стране в целом».

Валерий Фальков отметил, что неслучайно Калужская область была выбрана для создания первого в стране углеродного (карбонового) полигона для исследования процессов выделения и поглощения парниковых газов. Проект реализуется на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 га, расположенных в границах национального парка «Угра». На данной площадке присутствуют разнообразный рельеф, растительность, типы почв и гидрологические условия. Это позволяет моделировать различные сценарии расчета углеродного баланса. Министр также отметил, что дискуссия о причинах и последствиях глобального потепления требует научных и кадровых решений. Он также выразил уверенность в том, что результатом совместной работы исследовательских лабораторий и университетов станет система углеродного мониторинга, а также наличие в стране квалифицированных специалистов, которые смогут определять будущее российской зеленой экономики.

В Калужской обл. открыт уникальный полигон для изучения парниковых газов Пресс-служба правительства Калужской области

В ходе мероприятия была проведена демонстрация технических решений для экомониторинга на калибровочных участках углеродного полигона, а также представлены результаты исследований и испытаний технологии измерения и анализа поглощения углекислого газа почвами и лесными массивами с использованием космических, беспилотных, наземных систем и методик искусственного интеллекта.