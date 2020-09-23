Тюмень, 23 сентября 2020, 08:23 — REGNUM В России учёные обнаружили вещество, которое способно преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Природный антибиотик был впервые в мире обнаружен сотрудниками Тюменского государственного университета совместно с коллегами из других российских научных центров. Результаты проведённого исследования и выводы учёных опубликованы в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.
Речь идёт о пептиде эмерициллиспина А, который выделяется из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina.
Отмечается, что главная терапевтическая особенность изученного вещества — универсальность воздействия. Оно поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибками.
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Авторы добавляют, что обнаруженное вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибками.
Кроме того, препарат также может быть использован для борьбы с опухолями.
Учёные видят перспективность этого препарата как самостоятельного лечебного средства. Также, считают специалисты, он может успешно использоваться в качестве элемента комплексных препаратов.
В настоящее время специалисты проводят дополнительное изучение свойств антибиотика и его тестирование в различных условиях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа учёных выявила, что препарат азлоциллин может быть эффективнее других антибиотиков, используемых сейчас для лечения болезни Лайма (или клещевого боррелиоза). В ближайшем будущем медики планируют перейти к стадии клинических испытаний.
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