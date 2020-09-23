Тюмень, , 08:23 — REGNUM В России учёные обнаружили вещество, которое способно преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Природный антибиотик был впервые в мире обнаружен сотрудниками Тюменского государственного университета совместно с коллегами из других российских научных центров. Результаты проведённого исследования и выводы учёных опубликованы в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Речь идёт о пептиде эмерициллиспина А, который выделяется из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina.

Отмечается, что главная терапевтическая особенность изученного вещества — универсальность воздействия. Оно поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибками.

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«Вещество подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему устойчивость этих патогенов к антибиотикам сходит на нет», — отмечается в исследовании.

Авторы добавляют, что обнаруженное вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибками.

«Перед эмерициллипсином А беззащитны не только бактерии, но и практически любые патогенные эукариоты — например, мицеллиальные грибы и дрожжи», — уточняется в исследовании.

Кроме того, препарат также может быть использован для борьбы с опухолями.

Учёные видят перспективность этого препарата как самостоятельного лечебного средства. Также, считают специалисты, он может успешно использоваться в качестве элемента комплексных препаратов.

В настоящее время специалисты проводят дополнительное изучение свойств антибиотика и его тестирование в различных условиях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа учёных выявила, что препарат азлоциллин может быть эффективнее других антибиотиков, используемых сейчас для лечения болезни Лайма (или клещевого боррелиоза). В ближайшем будущем медики планируют перейти к стадии клинических испытаний.

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