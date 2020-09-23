Москва, , 07:35 — REGNUM Использование некоторых народных методов лечения может оказаться опасным для здоровья и жизни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Так, он напомнил, что использование марганцовки может спровоцировать ожоги на слизистых оболочках. Кроме того, доктор рассказал, что ингаляции паром с картофельной кожурой не дают эффекта в борьбе с насморком и тоже могут привести к ожогам.

Также Мясников предупредил и об опасности применения трав. Этот метод лечения может таить смертельную угрозу, если растения были неправильно собраны и высушены.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Александр Мясников заявил, что питье чая с сахаром и употребление сладкого магазинного сока вызывают переизбыток этого вещества в организме, что опасно для здоровья человека.

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