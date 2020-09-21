Люксембург, , 16:07 — REGNUM Исследователи Люксембургского института науки и технологий (LIST) придумали фотоловушку, которая позволяет незаметно наблюдать за тритонами. Об этом сегодня сообщает портал Герцогства RTLToday.

Newtrap — это новый метод наблюдения за тритонами в природных условиях, который сочетает в себе специально изготовленную фотоловушку с автоматической обработкой данных для улучшения наблюдения за тритонами. Традиционные методы наблюдения, как известно, требуют много времени, дороги и не так незаметны, как бы хотелось.

Какой смысл в наблюдении за тритонами и насколько Newtrap является технологическим прорывом?

Некоторые виды тритонов являются биоиндикаторами: их присутствие или отсутствие показывает качество среды, в которой они живут. Эта характеристика особенно важна для мониторинга биоразнообразия. Если количество видов-биоиндикаторов уменьшается или равно нулю, это означает, что экологические условия, необходимые для сохранения этого вида, больше не существуют. По словам Ксавьера Местдага, инженера-исследователя LIST, работающего над проектом Newtrap, хохлатый тритон, например, является так называемым зонтичным видом. Защита среды его обитания позволяет сохранить многие другие виды, которые живут в той же среде, например, травяную лягушку или насекомых.

Обычные методы наблюдения заключаются в установке ловушек для ловли отдельных животных. Эти методы очень трудоемки, утомительны и заметны. Исследователи должны расставить ловушки, провести измерения и повторить процесс. Местдаг объясняет, что в случае с хохлатыми тритонами исследователи должны сфотографировать рисунок брюшка каждого пойманного животного. Как и наши отпечатки пальцев, этот узор уникален. Местдаг добавляет, что это особенно полезно для оценки количества животных в популяции, то есть их размера, без риска того, что одного и того же тритона пересчитают более одного раза. Поэтому у исследователей LIST возникла идея разработать новый метод наблюдения.

Фотоловушка срабатывает при движении и фотографирует, соблюдая при этом одинаковый угол, фон, свет, расстояние до животных, которые приближаются к ней. Это предоставляет исследователям больше данных, которые более согласованы, лучшего качества и имеют более высокое пространственное и вневременное разрешение. Без навязчивого обращения с амфибиями Newtrap также предоставляет новую информацию о поведении тритонов и даже о других видах (например, травяных змеях, пиявках).

Этот новый метод использует искусственный интеллект (ИИ) для управления данными. Для этого исследователи классифицировали большое количество данных по видам, полу и строению брюшной полости. Затем они включили эту информацию в алгоритм, чтобы ИИ мог автоматически распознавать эти особенности. Виды и пол уже определяются с достоверностью более 90%. В настоящее время исследователи работают над улучшением системы автоматического распознавания форм живота, а также над увеличением срока службы и надежности фотоловушки.

Этот новый запатентованный метод наблюдения (LU93388) был профинансирован Национальным исследовательским фондом (FNR) и стал предметом исследования рынка, которое показало значительный интерес к разработке как на национальном, так и на международном уровне. Поскольку в Европе насчитывается более 30 видов тритонов, а в Северной Америке — еще больше, внедрение Newtrap может способствовать автоматическому мониторингу многих видов. Местдаг и его коллеги теперь хотят наладить промышленное партнерство, чтобы перейти от прототипа к коммерческим образцам, которыми они планируют снабдить максимально возможное количество наблюдателей.

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