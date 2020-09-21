Токио, , 14:59 — REGNUM Представители японской компании Fujifilm Toyama Chemical 21 сентября заявили, что отложенные клинические испытания Avigan, потенциального средства для лечения COVID-19, завершены и компания может приступать к производству и продаже препарата. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

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Если Avigan будет одобрен правительством Японии, он станет третьим в стране препаратом для лечения пациентов с COVID-19.

В Японии на данный момент есть два препарата от заболевания, вызванного коронавирусом: первый разработан американской компанией Gilead Sciences и одобрен в мае, второй — препарат Дексаметазон — появился позже.

Клинические испытания Avigan начались в марте и должны были завершиться в июне, однако из-за снижения числа новых случаев заражения в стране, процесс сбора данных затруднился. Затем с возобновлением роста количества случаев заражения испытания удалось завершить.