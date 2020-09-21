Сеул, , 11:27 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали рекордный по длительности сезон муссонных дождей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды страны.

Согласно опубликованным данным, этим летом сезон дождей продлился более 50 дней, что привело к значительному ущербу. Так, 8 августа плотина на реке Сомчжинган в городе Намвон (провинция Чолла-Пукто) была прорвана, в связи с чем часть близлежащих населённых пунктов была затоплена.

Эксперты предполагают, что затяжной сезон дождей напрямую связан с изменением климата.

В министерстве отмечают, что при сохранении нынешних объёмов выбросов парниковых газов сила наводнений может увеличиться через 30 лет на 11,8%. Ущерб от разлива реки Ёнсанган может увеличиться более чем на 50%, а на реках Сомчжинган и Нактонган — на 30%. А сами разливы могут происходить раз в четыре года.