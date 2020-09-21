Чанша, Китай, , 06:54 — REGNUM Две древние гробницы возрастом более 1800 лет были найдены в городе Цзысин провинции Хунань центральной части Китая, сообщает 20 сентября агентство Синьхуа.

В гробницах было найдено более 30 единиц культурных реликвий, сообщили в Хунаньском провинциальном исследовательском институте культурных реликвий и археологии. Разнесенные на два метра, две кирпичных гробницы относятся к одному и тому же временному периоду, сообщил исследователь из института Шэнь Цзян.

Из одной из гробниц, предположительно, принадлежащей мужчине, было извлечено 23 культурных реликвии из бронзы, селадона, керамики, а также железные ножи. В то же самое время, медные монеты, керамика и селадон были найдены в другой гробнице.

По словам Шэня, находки из обеих гробниц несут важные археологические сведения, которые помогут еще лучше изучить погребальные обычаи, экономические и общественные отношения в регионе к югу от реки Янцзы в тот период.