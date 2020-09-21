Новосибирск, 21 сентября 2020, 05:48 — REGNUM Сеть суперкомпьютерных центров будет создана в Томске и Новосибирске. Об этом сообщается на сайте Сибирского отделения Российской академии наук.
Уточняется, что существующие суперкомпьютерные мощности модернизируют и объединят в единую сеть в рамках реализации проекта Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД).
«Университетскую науку в проекте СНЦ ВВОД будут представлять Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томский политехнический университет и Томский государственный университет систем управления и адиоэлектроники. Будут задействованы научно-исследовательские институты Сибирского отделения Российской академии науки и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — говорится в сообщении.