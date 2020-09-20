Токио, , 20:56 — REGNUM В Японии создали робота, который может ходить по магазинам вместо людей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает 20 сентября телеканал NHK.

Журналисты отмечают, что этим роботом-аватаром можно управлять удаленно с домашнего компьютера. Сам робот, высотой 1,5 метра, оснащён монитором на теле. С помощью камеры и микрофона, установленных на роботе, пользователи могут общаться с продавцами и другими покупателями в магазине.

20 сентября в Токио в районе Ота провели первые испытания робота. К аватару также подключили другого робота, который нёс покупки.

По словам создателей, аватара можно также использовать для виртуального посещения музеев.