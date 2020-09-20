Мельбурн, Австралия, , 15:16 — REGNUM Австралийские медики готовятся начать клинические испытания искусственной зрительной системы. Об этом сообщает пресс-служба университета Монаш в Мельбурне.

Разработанная учёными университета Монаша система получила название Gennaris. Она состоит из специального головного убора или очков, в которые встраивается видеокамера, процессор и беспроводной передатчик.

Второй частью системы являются миниатюрные беспроводные электронные датчики, которые имплантируются на поверхность коры головного мозга. Получаемые с видеокамеры сигналы обрабатываются и передаются на имплантированные датчики, которые преобразуют их в последовательность электрических импульсов. Использование этой технологии может вернуть зрение даже при видах слепоты, вызванных повреждением зрительных нервов.

Проект разрабатывался в течение десяти лет, в настоящее время медики готовятся к проведению клинических испытаний. Ранее учёные провели серию опытов с овцами, показавших хорошие результаты.