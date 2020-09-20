Москва, , 10:05 — REGNUM Анализ данных спектрометра орбитального модуля российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» показал отсутствие фосфина в атмосфере Марса. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Бесцветный газ фосфин является возможным индикатором биологической активности. Ранее американским учёным удалось обнаружить фосфин в атмосфере Венеры, что свидетельствует о возможном существовании простейших микроорганизмов на этой планете.

После этого российские учёные решили проверить наличие фосфина на Марса. Для этого использовались данные, полученные со спектрометра среднего инфракрасного диапазона МИР, установленного на орбитальном модуле миссии «ЭкзоМарс-2016».

Сотрудник отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук Александр Трохимовский объяснил, что спектрометр МИР используется для поиска малых составляющих в атмосфере Марса. Главной целью этого прибора являлся поиск метана, но он может обнаруживать и другие вещества, включая фосфин.

«Как показывают наши данные, фосфина в атмосфере Марса нет или очень мало, не более 2 частиц на миллиард. К сожалению, этот биомаркер на Красной планете, видимо, отсутствует», — подытожил Трохимовский.

Запуск миссии Роскосмоса и Европейского космического агентства «ЭкзоМарс-2016» состоялся в марте 2016 года. В октябре того же года миссия достигла Марса, после чего от неё отделился десантный модуль «Скиапарелли», а модуль TGO продолжил работу на орбите около Марса.

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