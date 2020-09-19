Тегеран, , 08:26 — REGNUM 18 сентября вице-президент по науке и технологиям Ирана Сурена Саттари заявил, что площадки Тегерана и Москвы готовы к расширению научно-технического сотрудничества, особенно в области развития передовых фармацевтических технологий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-встречи с главой Российской академии наук Александром Сергеевым, отметив, что между двумя странами существуют всеохватывающие дружеские отношения в области дипломатии, при этом необходимо достичь такого уровня сотрудничества и в сфере науки и техники.

«Россия как давний сосед может похвастаться многочисленными возможностями для научно-технического сотрудничества», — сказал он.

Сергеев, в свою очередь, выразил готовность Российской академии наук к сотрудничеству с научно-техническим управлением президента Ирана. Он также пригласил Саттари принять участие в проведении конференции ученых из пяти прикаспийских государств в качестве платформы для развития научного взаимодействия.