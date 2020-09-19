Москва, , 04:16 — REGNUM Ситуация с аномально теплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик прогнозирует, что в этом сезоне жители России увидят «мягкую и снежную зиму».

«В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы», — цитирует слова Тишковца сайт kp.ru.

Он также рассказал, что превышение температурных норм может иметь место, но в незначительной степени. По прогнозу Тишковца, самым теплым зимним месяцем зимы в России станет февраль.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября научный руководитель Роман Вильфанд заявил, что 23 сентября в Центральный федеральный округ РФ придет бабье лето.

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