18 сентября 2020 | Время чтения 1 мин

Emigrantica et cetera: К 60-летию Олега Коростелева / ред.-сост. Е. Пономарев и М. Шруба. М.: Издательство «Дмитрий Сечин», 2019

Андрей Мартынов, , 19:28 — REGNUM У этой книги трагическая история. Юбиляр, которому она посвящалась, успел увидеть лишь электронную верстку. Бумажный вариант появился на свет после его кончины… Олег Коростелев (11 января 1959 — 20 марта 2020) запомнился читателям как один из наиболее значительных специалистов по Русскому зарубежью.

Emigrantica et cetera: К 60-летию Олега Коростелева / ред.-сост. Е. Пономарев и М. Шруба. М.: Издательство «Дмитрий Сечин», 2019 Иван Шилов © ИА REGNUM

В своих исследованиях он одновременно выступал как историк литературы, архивист и библиограф. Ученый осуществил (лично или в соавторстве) такие проекты, как издание архивных материалов журналов «Современные записки» (пилотный том и четыре основных) и «Опыты», «И. А. Бунин: Новые материалы» (3 тома) и первого научного издания «Незамеченного поколения» Владимира Варшавского, собрания стихотворений Антонина Ладинского и Дмитрия Кленовского, а также альманаха по истории эмиграции «Диаспора» (9 томов). И, увы, оставшийся незавершенным opus magnum — собрание сочинений поэта и литературного критика Георгия Адамовича…

В юбилейный сборник вошли статьи и архивные публикации друзей и коллег Коростелева, связанные с его основными интересами. Так, академик Александр Лавров (Санкт-Петербург) подготовил переписку Дмитрия Мережковского и Михаила Гершензона, позволяющую лучше понять историю создания романа «Александр I». Тему Мережковского (а юбиляр принимал участие в подготовке его собрания) продолжила профессор Елена Андрущенко (Харьков) статьей о пьесе Зинаиды Гиппиус «Зеленое кольцо» и ее месте в «жизнетворческом» проекте Мережковских.

Интересна статья ученого секретаря Дома русского зарубежья Марии Васильевой (Москва) о поэзии Бориса Поплавского, точнее, о его в определенной степени критическом восприятии знаменитой поэтической «парижской ноты» (еще одного профессионального интереса Коростелева). Профессор Стефано Гардзонио (Пиза) подготовил архивную публикацию дарственной надписи беллетриста и театрального критика Александра Амфитеатрова (также героя штудий мэтра) итальянскому поэту Этторе Коццани. Также интересны статьи и публикации Геннадия Обатнина (Хельсинки), связанные с Вячеславом Ивановым, и Андрея Бабикова (Москва) о Набокове и многие другие.

Достойный юбилейный сборник, но, увы, теперь необходим еще и сборник памяти… Олег Анатольевич его заслужил.