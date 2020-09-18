Стокгольм, , 12:26 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл обнародовал предположение, согласно которому высокая смертность от COVID-19 в стране объясняется низкой смертностью от сезонного гриппа в 2019 году. 18 сентября журналисты Aftonbladet опубликовали статью, в которой привели мнения нескольких специалистов относительно данной теории Тегнелла.

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Напомним, что ранее эпидемиолог Тегнелл заявил следующее: «существует тесная связь между низкой избыточной смертностью от гриппа и высокой избыточной смертностью от COVID-19».

В свою очередь, Никлас Арнберг, профессор вирусологии, говорит, что еще не смог достаточно глубоко изучить теорию Тегнелла, но она звучит вполне разумно.

«Если в течение последнего года или нескольких лет у нас был низкий уровень смертности от гриппа по сравнению с нашими соседними странами, это может хотя бы частично объяснить, почему в Швеции был относительно высокий уровень смертности от COVID-19», — считает вирусолог.

Профессор Уппсальского университета, занимающийся изучением инфекционных заболеваний, Бьорн Олсен менее склонен так однозначно доверять Тегнеллу, но он также полагает, что теория государственного эпидемиолога имеет право на существование.

«В ней есть определенный смысл. Если грипп в 2019 году был легким, пожилых людей умерло меньше. И во время наиболее агрессивной фазы пандемии коронавируса из этой группы умерло уже большее количество», — объяснил Олсен.

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