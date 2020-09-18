Севастополь, , 11:37 — REGNUM Деревянный парусный корабль XIX века обнаружен на дне Керченского пролива, об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Парусник обнаружил магистрант программы «Морская археология» Севастопольского государственного университета Сергей Родионов. Фрагменты парусника были обнаружены в 200 м от берега при проведении сплошного водолазного обследования участка акватории к юго-западу от мыса Кротки. Были идентифицированы мачта и остатки борта. По предположению специалистов, судно могло быть военным — в пользу этого говорит латунная обшивка борта.

«В ближайшие дни мы проведем детальную фото‑ и видеофиксацию, а если позволят погода и прозрачность воды, то сделаем цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии», — рассказал Сергей Родионов.

Руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» СевГУ Виктор Вахонеев добавил, что после полевых процедур информация об объекте будет передана в Управление государственной охраны культурного наследия администрации Краснодарского края для постановки его на государственный учет.

Отметим, что подводная археологическая экспедиция организована Центром морских исследований и технологий и научно-исследовательской лабораторией «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» Севастопольского государственного университета. Она проводится у побережья Таманского полуострова в Керченском проливе с начала сентября.