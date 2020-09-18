Остров Кунашир, Сахалинская область, , 11:30 — REGNUM На Кунашире Сахалинской области учёные обнаружили летом этого года новый вид летучих мышей, но рассказали об этом в преддверии Международного дня летучих мышей, который отмечается в ночь с 20 на 21 сентября.

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Длиннохвостая ночница стала 11 видом рукокрылых, которые обитают на острове.

Группа учёных работала на севере и юге острова Кунашир больше двух недель. Особый интерес для хироптерологов (учёные, изучающие рукокрылых) представляет заповедное урочище Рудное. Считалось, что на Кунашире обитает десять видов летучих мышей. Но исследователям удалось найти и зарегистрировать новый вид — длиннохвостую ночницу (Myotis longicaudatus (ранее M. frater), пишет АСТВ.

Всего в России насчитывается около 45 видов летучих мышей и на Кунашире обитает четверть от их общего количества. Три вида курильских летучих мышей находятся в Красной книге Сахалина, а японскую широкоушку выделили в самостоятельный вид только в 2019 году — она тоже заслуживает внесения в Красную книгу РФ.

Специалисты уверяют, что в России нет летучих мышей-«вампиров», которые нападают на человека. Все они охотятся в основном на насекомых, используя эхолокацию.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Петербурга заметил летучую мышь, затаившуюся на стене многоэтажного жилого дома. О своей находке житель ЖК «Кантемировский» на Кушелевской дороге в Калининском районе Северной столицы сообщил в местной группе в соцсети. Для города появление таких мышей несвойственно.