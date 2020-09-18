Москва, , 08:55 — REGNUM У коронавируса существуют несколько тысяч мутаций, но стабильно наследуются в настоящее время только 22 из них. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций», — отметили в ведомстве.

Вирус мутировал в период с января по март 2020 года. Позднее мутаций, получивших широкое распространение, не было. Самое устойчивое изменение — появление двух единичных мутаций. Такие изменения фиксируют у более чем 93% образцов, пояснили в ведомстве РИА Новости.

Первые варианты вируса с такими заменами нашли в январе в КНР, потом в Австралии, позднее — в Западной Европе, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

В России такая пара мутаций присутствует у 99% образцов коронавируса. Специалисты полагают, что распространённые варианты штаммов попали в страну из Западной Европы в марте и апреле.