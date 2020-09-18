Новосибирск, , 06:26 — REGNUM В Новосибирской области в 2020 году основные мероприятий Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ пройдут в онлайн-формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве науки и инновационной политики региона.

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«В нынешнем году Новосибирская область стала центральной региональной площадкой фестиваля NAUKA 0+ на постоянной основе, что подчёркивает особый статус региона, — сказала заместитель губернатора Ирина Мануйлова. — Главной темой фестиваля стала «Физика будущего», что связано с 75-летним юбилеем атомной промышленности, а для Новосибирской области он ознаменован 120-летием выдающегося учёного, академика, основателя Академгородка Михаила Лаврентьева».

Отметим, что фестиваль NAUKA 0+ — одна из крупнейших площадок объединения и знакомства людей с наукой и научными знаниями, способствует привлечению школьников к научным исследованиям, помогает в выборе профессии.

Руководитель федеральной дирекции фестиваля науки Леонид Гусев обратил внимание на то, что впервые NAUKA 0+ пройдёт в новом для себя формате, учитывающем меры безопасности, связанные с коронавирусной инфекцией, но это же, по его мнению, позволит привлечь к участию дополнительную аудиторию.