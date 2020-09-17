Иркутск, , 15:27 — REGNUM В международном онлайн-мероприятии приняли участие около 170 человек из разных регионов страны и пяти стран. Об этом сообщил один из организаторов, директор МФТИ по дистанционным программам, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев.

Восемь тренировочных дней включали в себя решение задач в режиме олимпиады по программированию, «разбор полётов» и лекции преподавателей. Большой интерес вызвали лекции по Soft skills — надпрофессиональные навыки, напрямую не имеющие отношения к программированию, но необходимые для успешной работы в IT-сфере. Последний день сборов был отдан теме искусственного интеллекта: ребята осваивали вопросы машинного обучения на онлайн-лекциях и семинарах, а затем решали практические задачи.

Все лекции и контесты (то есть сеты из 8−12 задач, которые нужно было решить за ограниченное время), а также разборы задач проходили в дистанционном формате, в режиме реального времени. Для участников, географически очень удаленных от Байкала, например, из Мексики и США, контесты имели отложенный старт. Это значит, что, решая задачи, программист мог стартовать в выбранное им время. Правда, в турнирную таблицу этот результат не засчитывался.

По результатам тренировочных сборов в дивизионе A/B лучшей стала команда Московского физико-технического института, в дивизионе С — Иркутский государственный университет, в дивизионе D — студенты из бурятского центра олимпиадной подготовки Enter и Иркутского национального исследовательского технического университета.

Директор МФТИ по дистанционным программам, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев подчеркнул огромную социальную значимость таких образовательных проектов. «На ребят, участвующих в наших сборах, обращают внимание представители самых разных компаний, делающих ставку на IT-технологии. Мы всячески поощряем эту тенденцию. Хочется, чтобы таланты находили себе практическое применение», — отметил он.

Иркутская компания Smart Data, которая разрабатывает продукты для автоматизации бизнеса, на собственном примере продемонстрировала справедливость слов Алексея Малеева и финансово поддержала проведение мероприятия.

«Наша компания занимается разработкой отраслевых программных продуктов, и мы заинтересованы в развитии IT-отрасли региона. Поддержка этого проекта для нас стала еще одной возможностью проявления социальной ответственности, помимо организации оплачиваемых стажировок для студентов», — пояснил руководитель разработки ПО компании Smart Data Антон Соколов.

Всего за семь лет существования проекта Moscow Workshops в сборах приняли участие порядка 3,5 тысячи молодых людей из 60 стран мира.