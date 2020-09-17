Москва, , 14:45 — REGNUM Оценку проектов резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет проводить созданный научно-технический совет, сообщил 17 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Создание совета обусловлено постоянным развитием ОЭЗ «Технополис «Москва» и необходимостью повышения качества проектов, которые уже локализованы там или только планируют зайти на площадки технополиса», — рассказал он.

По словам вице-мэра, проекты будут оцениваться по критериям научной обоснованности, а также новизны и реализуемости.

Первое заседание научно-технического совета состоялось 16 сентября.

«Члены в состав совета подбирались согласно приоритетным направлениям развития особой экономической зоны — микроэлектроника, энергоэффективные, медицинские, информационно-коммуникационные технологии, современные материалы и нанотехнологии, высокотехнологичные производства», — пояснил гендиректор ОЭЗ Геннадий Дёгтев.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство производства промышленных роботов началось в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве начнут производить роботов для промышленности