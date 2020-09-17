Новосибирск, , 04:16 — REGNUM Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к проведению I фазы клинического исследования нового противооспенного химиопрепарата НИОХ-14. Об этом сообщил Роспотребнадзор РФ.

Уточняется, что в исследовании участвуют 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Продолжительность исследования — 174 дня.

«В настоящее время не существует ни одного отечественного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у человека, — отметили в ведомстве. — Ранее, администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в июле 2018 года зарегистрировала первый и единственный на настоящий момент препарат, предназначенный для лечения натуральной оспы — Тековиримат (Tecovirimat, TPOXX)».

Противооспенный препарат НИОХ-14 — совместная разработка «Вектора» и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН