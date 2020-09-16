Стокгольм, , 15:37 — REGNUM Исследователи из Уппсальского университета и Шведского агентства оборонных исследований (FOI) разработали новый алгоритм поиска, с помощью которых правоохранители и антитеррористические службы смогут вычислять террористов и любых потенциальных инициаторов неспровоцированного насилия в отношении мирных граждан. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Свою разработку шведские ученые основали на системе поиска ключевых слов, имен и психологических маркерах, которые в ходе исследования больших объемов собранного текстового материала смогут оценить риск запланированных террористических актов.

«Аналитики всегда вручную оценивали письменные угрозы или опубликованные манифесты. Мы же в своем исследовании довольно подробно сосредоточились на методах, которые упростят работу аналитиков, чтобы они могли делать это структурированным образом; но также и на том, чтобы компьютер реально смог выхватывать из текста то, что человеку может быть трудно для восприятия при чтении текстового материла», — заявила один из разработчиков нового алгоритма поиска Лиза Каати.

Один из экспертов и специалистов по антитеррору Магнус Рансторп из Шведского агентства оборонных исследований также заявил, что разработку его коллег из Уппсальского университета следует передать для непосредственно тестирования в Федеральное бюро расследований США.

Читайте развитие сюжета: В Крыму семерых террористов «Хизб ут-Тахрир»* надолго отправили в тюрьму