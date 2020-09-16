Симферополь, , 11:33 — REGNUM Учёные Крымского федерального университета подвели итоги археологического сезона 2020 года — преподаватели и студенты КФУ работали в Мангупе, Эски-Кермен и на могильник в селе Опушки. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе КФУ.

«Несмотря на то, что в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой мы начали сезон очень поздно, в середине июля, нам удалось обнаружить интересные находки. Кроме уже нашумевшего византийского медальона, мы обнаружили чрезвычайно редкую вещь — фрагмент глазурованного поливного сосуда, на боковой части которого изображение очеловеченной птицы Сирин. На небольшом фрагменте примерно в 5 см полностью поместилось изображение лица. Такие вещи относят к 12−15 вв.», — рассказал декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Александр Герцен.

Также археологи провели исследования оборонительной линии, которая пересекает ущелье Табана-Дере. Работу здесь учёные начали ещё в 1930-х годах, их современные последователи получили новые данные.

«В башне оборонительной линии есть надписи на греческом языке, датированные началом 16 века. Это время, когда Мангуп уже был под властью турок. Мы заложили раскопки с обратной стороны стены, углубились почти на 6 метров. Это была очень трудная работа. Мы пробили напластования, которые были за стеной, и достигли слоя, на который эта стена ставилась. Обнаружили траншею, которую выкопали при строительстве стены, а в ней части амфор, относящиеся к 9−10 вв. Теперь очевидно, что эта стена относится не к XVI веку, а к IX—X вв, т. е. к византийскому периоду. Это дало нам мощный импульс для размышлений и переоценок», — отметил Александр Герцен.

Множество артефактов было обнаружено учёными и при раскопках в средневековом городище Эски-Кермен — это фрагменты бытовой утвари, части черепицы, фрагменты украшений и предметов одежды, орудия труда. Также раскопки велись на территории могильника в селе Опушки — здесь открыты памятники пяти археологических культур. Ученые пытаются установить, чем привлекало именно это место для погребений представителей разных культур.