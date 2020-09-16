Барнаул, , 10:09 — REGNUM Информацию о найденном препарате, который полностью нейтрализует коронавирус, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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»В данном случае речь идет о разработке препарата для этиотропной терапии, то есть — воздействующего на непосредственную причину заболевания — вирусные частицы. Данный препарат может оказаться очень перспективным. В организме человека уже существуют естественные белки, обладающие противовирусным действием, которые образуют систему интерферона и первыми встречают инфекцию.

Порой интерфероновый ответ настолько силен, что вирусная инвазия наталкивается на непреодолимое препятствие и клинических проявлений заболевания не наступает. Естественно, что синтезируемые в лечебных целях белковые соединения с подобными противовирусными свойствами способны при введении в организм оказывать выраженный положительный эффект, снижая концентрацию возбудителя.

Конечно, от испытаний на грызунах до внедрения в клиническую практику пройдет немало времени, но можно точно быть уверенным, что такой препарат займет важное место в арсенале врача, оказывающего помощь при коронавирусной инфекции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее американские исследователи из Питтсбургского университета заявили о высокой эффективности созданного на основе белкового соединения средства VH-Fc Ab8. Его успешно протестировали на грызунах: количество вирусных частиц в организме животных уменьшилось в десять раз. Материал об этом опубликован в научном журнале Cell.

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