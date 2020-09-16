Оттава, , 03:22 — REGNUM Политическая ситуация в Белоруссии и инцидент с российским блогером Алексеем Навальным стали темами телефонного разговора премьер-министра Канады Джастина Трюдо и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщается на сайте главы канадского правительства.

Кроме того, стороны обсудили отношения двух стран с Россией, а также пандемию нового коронавируса и двухсторонние связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября главы МИД стран «Большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление, в котором призвали российские власти срочно прояснить информацию от том, кто несет ответственность за инцидент с Алексеем Навальным, госпитализированным в берлинскую клинику «Шарите».

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