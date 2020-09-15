Калуга, , 19:39 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 человек за последние сутки, сообщает 15 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 534 положительных теста, 1 тыс. 217 человек находится на лечении, 7 тыс. 246 человек выздоровел, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (300), в Обнинске (130), в Людиновском районе (122), в Боровском районе (109), в Жуковском районе (73) и в Дзержинском районе (67).

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