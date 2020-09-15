Москва, 15 сентября 2020, 15:59 — REGNUM Российские учёные поддержали коллег из Национальной академии наук Белоруссии. Как отмечается в принятом сегодня, 15 сентября, заявлении в поддержку НАН Белоруссии, президиум Российской академии наук считает «важным сохранение мира и согласия на белорусской земле, исторически связанной судьбой с Россией, и желает белорусскому народу скорейшего достижения политического консенсуса». Об этом на пресс-конференции сообщил президент РАН Александр Сергеев.
Он отметил, что у белорусских коллег есть озабоченность в связи с враждебным по отношению к НАН настроем части протестующих.
Читайте также: Толстой предостерег СЕ от посредничества в делах Белоруссии
Глава РАН подчеркнул, что это заявление — институциализированное мнение РАН, а не мнение отдельных академиков, на которое они имеют право.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после объявления итогов голосования на выборах президента страны, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, прокатилась волна протестных акций, которые не прекращаются до сих пор.