Лондон, , 14:15 — REGNUM Российскую противокоронавирусную вакцину «Спутник V» отличает приемлемый уровень безопасности и выработки антител. Такое мнение выразил специалист по молекулярной вирусологии британского университета Ланкастера доктор Мухаммад Мунир.

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О приемлемом уровне безопасности и глубокой иммуногенности говорят данные о вакцине, опубликованные в журнале Lancet, отметил он. Мунир добавил, что при сравнительно небольшом числе добровольцев есть признаки того, что «Спутник V» — многообещающий кандидат.

«Идея использовать два разных аденовируса в качестве векторов является преимуществом по сравнению с многими другими основными вакцинами, разрабатываемыми сейчас», — сказал британский вирусолог РИА Новости.

Он добавил, что в случае с вакциной «Спутник V» удастся, вероятно, избежать риска снижения эффективности второй дозы вакцины из-за уже имеющегося иммунитета, как это бывает при повторной иммунизации.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19 была разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали «Спутник V».

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