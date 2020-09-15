Москва, , 13:46 — REGNUM Россия планирует отправить собственную миссию к Венере помимо участия в совместном с США проекте «Венера-Д». Об этом сообщил 15 сентября журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Возобновление исследования Венеры входит в планы Роскосмоса, пояснил он. Проекты венерианских миссий включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России в 2021—2030 годах.

«Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать», — заявил Рогозин на выставке HeliRussia-2020.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил о необходимости изучать Венеру в приоритетном порядке после того, как учёные обнаружили там признаки возможной жизни.

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