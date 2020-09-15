Москва, , 12:02 — REGNUM Специалисты новосибирского центра «Вектор» не обнаружили в образцах нового коронавируса значимых мутаций. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая 15 сентября на заседании президиума Российской академии наук.

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Она пояснила, что любое изменение вируса может означать его выход из-под контроля, по специалисты не нашли мутаций, которые грозили бы изменением эпидемиологической ситуации. Центр «Вектор» располагает 422 полногеномными изолятами коронавируса, частично представленными в международной базе данных.

«На сегодняшний день значимых изменений генома не обнаружено», — констатировала Попова.

Она добавила, что около 90% коронавируса в мире — это G-вариант с определёнными мутациями. Есть предположение, что мутация в гене S вируса отвечает за ускоренную передачу его между людьми.

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