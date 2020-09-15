Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Обнаружение фосфина в атмосфере Венеры означает, что пора объявить изучение этой планеты приоритетом, считает глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джеймс Брайденстайн. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

Он назвал открытие фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, очень важным с точки зрения поиска признаков существования жизни за пределами Земли.

«Пришло время ставить в приоритет Венеру», — подчеркнул Брайденстайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные заявили, что нашли в венерианских облаках газ фосфин. Его вырабатывают микроорганизмы, способные существовать без кислорода. Открытие может означать наличие простейшей жизни в атмосфере планеты.

Читайте также: В NASA заявили о важности обнаружения признаков жизни на Венере