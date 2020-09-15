Питтсбург, США, , 08:18 — REGNUM Белок, который может полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 даже в самой малой дозировке, нашли ученые из Питтсбургского университета (США). Результаты их исследования 15 сентября обнародованы в журнале Cell.

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Уточняется, что данное белковое соединение в 10 раз меньше полноразмерного антитела, которое используется при создании препарата Ab8 против COVID-19.

Также указывается, что данный белок был обнаружен в результате быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, которые могут в контакт с S-белком нового коронавируса. При этом в организм данный патоген может проникать именно через это вещество и после соединения с иммуноглобулином получается препарат Ab8.

Кроме того, сообщается, что указанный препарат оказался высокоэффективным при лечении и профилактике нового коронавируса у хомяков и мышей.

При этом ученые отмечают, что, согласно выводам из их исследования, указанное вещество имеет свойство к диффузии в тканях и потому лучше нейтрализует коронавирус. В то же время, оно не связывается с клетками человека, что может свести возможные побочные негативные эффекты к минимуму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным американского университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в мире выявлено 29 190 588 случаев заражения коронавирусом.