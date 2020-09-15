Ланьчжоу, Китай, , 02:38 — REGNUM Китайские исследователи выяснили, что летняя муссонная влажность может проникнуть в сухие и холодные районы провинции Ганьсу на северо-западе Китая, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Climate Dynamics, передает 14 сентября агентство Синьхуа.

По данным исследователей из Северо-западного института экологической среды и ресурсов (NIEER) при Китайской академии наук, и частота, и интенсивность сильных осадков на северо-западе Китая значительно увеличились в последние годы.

Исследователи использовали модель симуляции Погодных исследований и прогнозирования с высоким пространственно-временной разрешающей способностью, а также изотопное отслеживание на местах в 12 метеорологических обсерваториях для изучения экстремальных осадков по синоптической шкале и определения муссонов.

Результаты показали, что источником влажности в регионе стал океан, а осадки не были вызваны локальной конвекцией, но летними муссонами, сообщил доцент NIEER Ду Вэньтао.

Исследование было осуществлено в сотрудничестве с исследователями Института Сунь Ятсена, Гётенборгского университета и Шаньдунского педагогического университета.