Тегеран, , 07:53 — REGNUM 14 сентября министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что иранскими учёными были проведены окончательные испытания самого передового отечественного спутника «Парс-1». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Азари Джахроми сделал это замечание, выступая на выставке в иранской столице, где были представлены последние достижения народов страны в области информационных технологий. Он также отметил, что спутник «Парс-1» будет доставлен в специальный отдел иранского космического агентства на следующей неделе.

«Отныне специалисты иранского космического агентства будут сосредоточены на строительстве спутника «Нахид-2», который является телекоммуникационным», — сказал министр.

Спутник «Парс-1» является передовым в связи с возможностью выполнять различные функции, в частности делать снимки в космосе в ночное время суток.