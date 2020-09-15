Тегеран, , 07:57 — REGNUM 13 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил о важности виртуального образования в рамках выполнения директив министерства здравоохранения по социальному дистанцированию с целью сдерживания распространения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 сентября.

Президент сделал эти замечания, выступая на церемонии начала нового иранского учебного года. Новый иранский учебный год начался с церемонии в Тегеранском университете.

Среди участников церемонии были министр науки Мансур Голами, министр здравоохранения Саид Намаки и ряд ведущих деятелей культуры и науки страны. На церемонии присутствовали также несколько вновь поступивших студентов Тегеранского университета.

Президент поблагодарил иранские университеты за предоставление эффективного сочетания очного и виртуального образования (гибридной формы обучения) во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, Рухани выразил надежду на скорейшее начало производство вакцины от опасного вируса.