Тегеран, , 08:15 — REGNUM 12 сентября член иранского комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что процедура производства вакцины против COVID-19 прошла стадию испытаний на животных, так что ученые Тегеранского университета вскоре приступят к испытаниям на людях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая перед журналистами IRNA, Джалиль Коопайехзаде отметил, что вакцина от смертельного вируса имеет разные типы, некоторые из них созданы из убитых вирусов, а некоторые — из рекомбинантных вирусов. Он подчеркнул, что иранские исследователи в настоящий момент не жалеют своих усилий, работая над созданием действующей вакцины.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассмотрели совместное производство вакцины против пандемии коронавируса. Каземи сослался на результаты сотрудничества иранского института Пастера и Национального центра Гамалеи России и выразил надежду на скорейшее начало процесса совместного производства вакцины.