Пекин, , 04:40 — REGNUM Останки животных возрастом более 25 млн лет были найдены китайскими исследователями в провинции Ганьсу на юго-западе страны, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Останки имеют высокую значимость для археологических исследований на территории Тибетского нагорья. Исследователи института Палеонтологии и палеоантропологии позвоночных при Китайской академии наук и Пекинского университета обнаружили в городе Цэцзуо окаменелости двух типов носорогов, трех типов жвачных животных, а также множества типов малых млекопитающих, относящихся к позднему Олигоценовому периоду.

Останки животных относятся к тому же периоду, что и те, что были найдены в других округах провинции, а также в Нинся-Хуэйском автономном районе и Внутренней Монголии. Однако, останки Хэцзуо были найдены в более высотной местности.