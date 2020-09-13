Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:37 — REGNUM Пилотное исследование показало, что депрессию можно выявить с помощью мониторинга частоты сердечных сокращений в течение суток. Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Исследование проводила группа медиков под руководством Кармен Шивек из Франкфуртского университета им. Гёте. Результаты работы были представлены на онлайн-конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP).

Для проверки своей гипотезы медики наблюдали за самочувствием 16 пациентов с большим депрессивным расстройством, а также за контрольной группой из 16 добровольцев. Учёные отслеживали частоту сердечных сокращений до и после прохождения курса медикаментозного лечения.

Медики обнаружили, что у пациентов с депрессией средняя частота сердечных сокращений оказалась на 10−15 ударов в минуту выше, чем в контрольной группе. Также у таких пациентов частота сердечных сокращений могла изменяться в течение суток. Частота сердечных сокращений пациентов с депрессией приблизилась к показателям контрольной группы после прохождения курса лечения.

«Это было небольшое исследование, подтвердившее нашу идею… Дальнейшие наблюдения за пациентами с депрессией и в стадии ремиссии позволят подтвердить, что эти результаты могут использоваться для раннего выявления депрессии», — отметила доктор Шивек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе международная группа учёных представила результаты исследования, показавшего, что депрессия является одним из факторов риска развития деменции в пожилом возрасте.

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