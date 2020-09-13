Токио, , 05:54 — REGNUM Для космического зонда «Хаябуса-2», возвращение которого к Земле ожидается в декабре, разработан план дальнейшего использования. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований 13 сентября сообщает газета Yomiuri.

В соответствии с новой миссией, зонд будет исследовать движущийся по орбите между Землёй и Марсом астероид 1998 KY26, диаметр которого достигает 30 метров. Запланировано, что «Хаябуса-2» летом 2031 года совершит на него посадку и возьмёт образцы грунта. Исследователи рассчитывают, что в них могут содержаться частицы органических веществ и воды.

Предполагается, что сравнение новых образцов с теми, что будут доставлены с Рюгу, обогатят науку новыми данными о природе астероидов.

Напомним, после того как капсула с собранными материалами 5 декабря отделится от зонда на высоте 220 тыс. километров от земной поверхности и приземлится на территории Австралии, «Хаябуса-2» будет иметь достаточный запас топлива для использования в новой космической миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2», возвращающаяся к Земле от астероида Рюгу с образцами, взятыми на его поверхности, прибудет домой в начале декабря.

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