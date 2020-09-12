Москва, , 20:51 — REGNUM Ставка исключительно на новые технологии в разработке вакцины против коронавируса является ошибкой. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 12 сентября журналистам.

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К такому выводу представитель РФПИ пришел, исходя из ситуации с приостановкой клинических испытаний вакцины от компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Во время тестов оказалось, что один из испытуемых заболел.

«Ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода», — заявил Дмитриев.

После инцидента испытания все же продолжили. По мнению специалиста, проблема заключается в ориентированности стран исключительно на новые технологии. Дмитриев напомнил, что Россия, к примеру, имеет в своем арсенале хорошо изученные методы в лечении заболеваний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявил, что США намерены получить вакцину AstraZeneca уже к концу года.